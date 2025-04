Torino | rogo auto coinvolge palazzo vicino evacuato l’edificio

Torino sono intervenuti in via Sineo per un incendio di vetture che ha coinvolto un palazzo adiacente. Durante le operazioni di spegnimento è stato necessario evacuare il palazzo, e una persona è stata affidata al soccorso sanitario e successivamente ricoverata. L’intervento ha coinvolto la presenza di 5 squadre dei vigili del fuoco tra cui l’autoscala. Lapresse.it - Torino: rogo auto coinvolge palazzo vicino, evacuato l’edificio Leggi su Lapresse.it Poco dopo le 9:45 di domenica i vigili del fuoco disono intervenuti in via Sineo per un incendio di vetture che ha coinvolto unadiacente. Durante le operazioni di spegnimento è stato necessario evacuare il, e una persona è stata affidata al soccorso sanitario e successivamente ricoverata. L’intervento ha coinvolto la presenza di 5 squadre dei vigili del fuoco tra cui l’scala.

Su altri siti se ne discute

Fiamme nella notte a San Severo: brucia un'auto, rogo coinvolge anche secondo mezzo - Fiamme nella notte, a San Severo, dove si è verificato un doppio incendio auto in via Generale Lamarmora. Il fatto si è verificato poco prima delle 5, quando un'auto parcheggiata in strada è andata improvvisamente a fuoco; il rogo ha coinvolto anche un secondo mezzo parcheggiato nelle... 🔗foggiatoday.it

Frontale tra due auto coinvolge terzo veicolo nel sottopasso, sei feriti - Scontro frontale notturno tra due auto nel sottopasso di Viale Luciano dal Cero, a Verona. Coinvolto anche un terzo veicolo. Sei i feriti. Intorno alle 2.30 di questa notte, 16 febbraio, due auto si sono scontrate frontalmente nel sottopassaggio di Viale Luciano dal Cero, coinvolgendo anche... 🔗veronasera.it

Incidente a Torino: auto sportiva salta il cordolo, invade la carreggiata opposta e finisce contro un'altra vettura - Un rocambolesco incidente è avvenuto nella prima serata di oggi, lunedì 10 marzo 2025, in corso Trapani a Torino. Un'auto Jaguar che viaggiava in direzione di piazza Rivoli, poco dopo l'incrocio con corso Peschiera, ha sbandato saltando il cordolo che separa le due carreggiate andandosi a... 🔗torinotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Torino: rogo auto coinvolge palazzo vicino, evacuato l'edificio; Torino: rogo auto coinvolge palazzo vicino, evacuato l'edificio; Predappio, in 150 ricordano gli 80 anni dalla morte di Mussolini; Striscioni contro la fornaia, la condanna del sindaco di Ascoli | .it. 🔗Ne parlano su altre fonti

Torino: rogo auto coinvolge palazzo vicino, evacuato l'edificio - (LaPresse) - Poco dopo le 9,45 di domenica i vigili del fuoco di Torino sono intervenuti in via Sineo per un incendio di vetture che ha coinvolto ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Rogo di auto a Torino, evacuato un palazzo, un ricoverato - (ANSA) - TORINO, 27 APR - L'incendio di alcune auto a Torino ha coinvolto un palazzo, rendendo necessaria l'evacuazione dei residenti e il soccorso per una persona, poi ricoverata. Il rogo è divampato ... 🔗msn.com

Rogo in via Sineo: un'auto prende fuoco, ma le fiamme avvolgono anche altre vetture vicine e il palazzo di fronte - L'allarme in Vanchiglia poco dopo le 9,45. Sul posto è stato necessario l'intervento di 5 squadre dei vigili del fuoco ... 🔗torinoggi.it