Napoli-Torino problemi nel riscaldamento per Ricci | ecco cos’è successo

problemi nel riscaldamento per il capitano Samuele Ricci: ecco che cos’è successo durante Napoli-TorinoAtmosfera caldissima al Diego Armando Maradona per una partita che vale più dei tre punti per i padroni di casa. Il Napoli ospita il Torino con uno stadio gremito, festeggiante e in ansia dopo la sconfitta dell’Inter.Samuele Ricci infortunato in Napoli-Torino (LaPresse) Calciomercato.itDurante il riscaldamento, Samuele Ricci, osservato speciale del match, ha avuto problemi fisici. Paolo Vanoli è stato costretto al cambio negli spogliatoi, a pochi minuti dall’ingresso in campo. Dunque, cambio anche di fascia da capitano. Ricci ha lasciato l’incarico a Linetty di guidare la squadra granata per la trasferta napoletana. In campo va Adrien Tameze.Ricci è uno degli uomini che piacciono a Giovanni Manna. Calciomercato.it - Napoli-Torino, problemi nel riscaldamento per Ricci: ecco cos’è successo Leggi su Calciomercato.it nelper il capitano SamuelecheduranteAtmosfera caldissima al Diego Armando Maradona per una partita che vale più dei tre punti per i padroni di casa. Ilospita ilcon uno stadio gremito, festeggiante e in ansia dopo la sconfitta dell’Inter.Samueleinfortunato in(LaPresse) Calciomercato.itDurante il, Samuele, osservato speciale del match, ha avutofisici. Paolo Vanoli è stato costretto al cambio negli spogliatoi, a pochi minuti dall’ingresso in campo. Dunque, cambio anche di fascia da capitano.ha lasciato l’incarico a Linetty di guidare la squadra granata per la trasferta napoletana. In campo va Adrien Tameze.è uno degli uomini che piacciono a Giovanni Manna.

