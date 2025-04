Basket B nazionale Jesi torna a vincere ipotesi play in contro Fabriano

VALLESINA. 27 aprile 2025 – torna al successo la squadra Jesina andando a vincere, bene e con merito, in casa della Gema Montecatini: 70-76. Il successo consente alla squadra di Ghizzinardi di piazzarsi all'8° posto che permette di saltare il primo spareggio play in e giocare in casa la finale per accedere ai play off. Finale che potrebbe vedere l'ennesino derby contro Fabriano al Palatriccoli qualora i cartai battessero in casa, in gara unica, Ravenna. GEMA MONTECATINI: Chiarini, Burini 14, Acunzo, Di Pizzo 4, Toscano 19, Savoldelli 4, D'Alessandro 6, Bedinm 13, Passoni 3, Stanic 7, Albelli, Cellerini. All. Del Re Jesi: Ponziani 2, Bruno 7, Di Emidio 5, Berra 19, Cena 9, Zucca 12, Marulli 5, Petrucci 6, Vettori 4, Valentini 7.

Basket B nazionale / Ecco il derby: Jesi gioca per i play off, Fabriano per i play in - Palla a due domenica 9 marzo ore 18 al Palatriccoli. I due punti serviranno per raggiungere il primo importante obiettivo stagionale. All’andata, il 5 gennaio, il quintetto di Ghizzinardi si impose per 52-68. Chieti escluso dal campionato, la nuova classifica VALLESINA, 8 marzo 2025 – Torna la madre di tutte le partite e come si suol dire ‘il derby non bisogna giocarlo ma vincerlo’. Tornerà, finalmente, anche un colpo d’occhio all’interno del Palatriccoli con le due tifoserie che si confronteranno a sostegno ognuna delle rispettive squadre, oltre, ovviamente, a qualche sfottò che non guasta ... 🔗.com

Basket B nazionale / Fabriano e Jesi: da conquistare in trasferta i punti per un miglior piazzamento play in - I cartai saranno ospiti della Gema Montecatini (Pistoia lunedì 14 aprile ore 21), mentre i leoncelli viaggeranno alla volta di Caserta (domenica 13 aprile ore 18) VALLESINA, 11 aprile 2025 – Tre turni alla conclusione e punti che valgono tantissimo sia per Jesi che per Fabriano. Punti play in e punti per la conquista della miglior posizione possibile che vale lo spareggio in casa e l’accesso, in caso di vittoria, ai play off. 🔗.com

Basket B nazionale / Fabriano e Jesi in viaggio direzione Lazio: Cassino e Latina - Mercoledì 26 febbraio. Si avvicina intanto anche il derby del Palatriccoli di domenica 9 marzo che potrebbe dicentare la chiave di volta dell’intera stagione per entrambi i club VALLESINA, 25 febbraio 2025 – Dopo il pieno di domenica scorsa contro Piombino e San Severo, Fabriano e Jesi viaggeranno verso il Lazio e vanno in cerca di punti nel mercoledì di campionato a Cassino e Latina. Un campionato che presenta una classifica con tante gare da recuperare ed anche domani sera non si giocheranno in alcuni palasport perchè diversi giocatori sono impegnati con le rispettive nazionali ed ai club ... 🔗.com

