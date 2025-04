Tudor esalta la vittoria contro il Monza ma Parma brucia ancora | Ecco cosa è mancato

contro i brianzoli. Ecco le parole del mister croatoLa Juventus di Igor Tudor rialza la testa. A Torino, i bianconeri si sono imposti per 2 a 0 contro il Monza, gettandosi così alle spalle il pesante ko contro il Parma.Tudor esalta la vittoria contro il Monza, ma Parma brucia ancora: “Ecco cosa è mancato” (LaPresse) – Calciomercato.itLa Vecchia Signora ha dunque ripreso il cammino verso la Champions League: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ci stava anche un altro gol – afferma subito il mister ai microfoni di Sky Sport -. Poi c’è stato quell’episodio che ha cambiato la gara (l’espulsione di Yildiz, ndr.). Il secondo tempo è stata una battaglia e abbiamo preso questa vittoria con le unghie e la sofferenza. Sono soddisfatto di una vittoria così. Calciomercato.it - Tudor esalta la vittoria contro il Monza, ma Parma brucia ancora: “Ecco cosa è mancato” Leggi su Calciomercato.it Le dichiarazioni del tecnico bianconero al termine del matchi brianzoli.le parole del mister croatoLa Juventus di Igorrialza la testa. A Torino, i bianconeri si sono imposti per 2 a 0il, gettandosi così alle spalle il pesante koillail, ma: “” (LaPresse) – Calciomercato.itLa Vecchia Signora ha dunque ripreso il cammino verso la Champions League: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ci stava anche un altro gol – afferma subito il mister ai microfoni di Sky Sport -. Poi c’è stato quell’episodio che ha cambiato la gara (l’espulsione di Yildiz, ndr.). Il secondo tempo è stata una battaglia e abbiamo preso questacon le unghie e la sofferenza. Sono soddisfatto di unacosì.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mbangula Juve, l’esterno bianconero esulta sui social per la vittoria contro il PSV: il messaggio esalta l’ambiente! – FOTO - di Redazione JuventusNews24Mbangula Juve, il belga celebra la vittoria che Madama ha ottenuto ieri contro il PSV: il messaggio esalta tutto l’ambiente La Juve è ai piedi di Samuel Mbangula. Il giovane giocatore della Vecchia Signora ha deciso l’andata dei playoff di Champions League contro il PSV Eindhoven. La zampata a due passi dalla porta difesa da Walter Benitez ha deciso la partita dell’Allianz Stadium, al termine della quale il classe 2004 ha voluto lanciare un messaggio sui social. 🔗juventusnews24.com

Tudor Juve, Pedullà lo esalta: «Primo tempo della Juve contro il Lecce superbo! Ha già fatto molto in poche settimane» - Alfredo Pedullà esalta Igor Tudor e il suo arrivo sulla panchina della Juventus: tutte le dichiarazioni del giornalista Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha parlato dell’impatto del neo tecnico della Juventus, Igor Tudor, sulla panchina della Vecchia Signora: le dichiarazioni sul mister dei bianconeri. PEDULLA’ – «Il primo tempo della Juve è stato superbo, sontuoso. Bisogna dare i meriti a […] 🔗calcionews24.com

Stramaccioni esalta la Juve: «La vittoria contro l’Inter è importantissima per questi due motivi» - di Redazione JuventusNews24Andrea Stramaccioni ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo Juve Inter: tutte le dichiarazioni del tecnico nerazzurro L’allenatore Stramaccioni ha parlato dopo il fischio finale di Juve Inter, match valido della 25esima giornata di Serie A, ai microfoni di Dazn analizzando la vittoria importante dei bianconeri. PAROLE – «La vittoria della Juve è importantissima perché da queste vittorie passa la consapevolezza di essere una grande squadra. 🔗juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Tudor esalta la vittoria contro il Monza, ma Parma brucia ancora: Ecco cosa è mancato; Tudor, arrivano gli elogi di Caressa: 'Sta incidendo anche sui tifosi. Le sue parole...'; Tudor lancia la sua Juventus: Abbiamo finito male, ma avanti così; Greggio esalta Tudor: Siamo tornati ad avere in campo la nostra Juventus. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calcio:Tudor, 'Juve,vittoria doppia. Yildiz?Lezione per lui' - "E' arrivata una doppia vittoria: nel primo tempo abbiamo dominato, ma mi è piaciuta tanto anche la sofferenza e la voglia di non prendere gol che abbiamo avuto nel secondo": così il tecnico della Juv ... 🔗ansa.it

TUDOR a Dazn: "Complimenti ai ragazzi, prendiamo questi tre punti e andiamo avanti. Prossime senza Yildiz? Non cerchiamo scuse, ce la giochiamo" - Igor Tudor analizza la vittoria sul monza ai microfoni di Dazn. le sue considerazioni: L'ingenuità di Yildiz vi ha costretto a soffrire, ma l'avete gestita bene. ma nel primo ... 🔗tuttojuve.com

Tudor: "Yildiz ingenuo, ma una vittoria così fa crescere. Bologna e Lazio? Non vedo l'ora" - Il tecnico bianconero si gode il successo contro la squadra di Nesta, non colpevolizza oltremodo il turco per l'espulsione e torna sul ko coi gialloblù ... 🔗gazzetta.it