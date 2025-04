A San Pietro c' era un posto vuoto | quello di Putin

Pietro, in quelle due seggiole l’una di fronte all’altra. Roma di nuovo caput mundi, sia pure per un giorno. E foto indubbiamente potentissima, anche per la reciproca attenzione positiva che si legge negli occhi di Donald Trump e in quelli di Volodymyr Zelensky, il quale poi infatti commenterà con calore e ottimismo il colloquio. Poi però la fredda ragione ci induce a notare l’ovvio: manca una terza seggiola, quella del proverbiale terzo incomodo, Vladimir Putin. Il quale ieri ha lasciato a verbale una dichiarazione tutt’altro che conciliante. Eccola qua: «La sconfitta completa del nemico nella regione di confine di Kursk crea le condizioni per ulteriori azioni di successo delle nostre truppe in altre importanti aree del fronte e avvicina la sconfitta del regime neonazista». Liberoquotidiano.it - A San Pietro c'era un posto vuoto: quello di Putin Leggi su Liberoquotidiano.it L’emozione e la speranza ci portano tutti a confidare in quel colloquio a San, in quelle due seggiole l’una di fronte all’altra. Roma di nuovo caput mundi, sia pure per un giorno. E foto indubbiamente potentissima, anche per la reciproca attenzione positiva che si legge negli occhi di Donald Trump e in quelli di Volodymyr Zelensky, il quale poi infatti commenterà con calore e ottimismo il colloquio. Poi però la fredda ragione ci induce a notare l’ovvio: manca una terza seggiola, quella del proverbiale terzo incomodo, Vladimir. Il quale ieri ha lasciato a verbale una dichiarazione tutt’altro che conciliante. Eccola qua: «La sconfitta completa del nemico nella regione di confine di Kursk crea le condizioni per ulteriori azioni di successo delle nostre truppe in altre importanti aree del fronte e avvicina la sconfitta del regime neonazista».

Se ne parla anche su altri siti

Il Vaticano “spiega” la sorpresa del Papa a San Pietro: “Era a Santa Marta, ha espresso un desiderio” - Migliora papa Francesco, che “è stato contento di incontrare le persone”, fa sapere la sala stampa vaticana spiegando che Bergoglio ieri stava facendo una passeggiata a Santa Marta "quando ha espresso il desiderio di andare a pregare in basilica". Il bollettino sulle condizioni di salute e gli aggiornamenti sulla sua presenza ai riti di Pasqua. 🔗fanpage.it

Com’è andata tra Trump e Zelensky e perché c’era una sedia in più nella basilica di San Pietro - L'incontro tra Trump e Zelensky poco prima dei funerali di Papa Francesco è destinato a passare alla storia. Ma cosa si sono detti i due leader e come cambierà l'esito della guerra? In alcune foto all'interno della Basilica di San Pietro poi, compare una terza sedia. Per chi era?Continua a leggere 🔗fanpage.it

San Pietro al Tanagro, incidente d'auto: chi era Massimo Nonato, il giovane di 21 anni morto - Aveva 21 anni Massimo Nonato, chi era il giovane di Sant'Arsenio deceduto questa notte a San Pietro al Tanagro mentre stava tornando a casa con la sua auto. Mancavano pochissimi chilometri.... 🔗ilmattino.it

Cosa riportano altre fonti

A San Pietro c'era un posto vuoto: quello di Putin | .it; Com'è andata tra Trump e Zelensky e perché c'era una sedia in più nella basilica di San Pietro; L'addio a Francesco, 400 mila fedeli tra San Pietro e le vie di Roma. Lanci di rose al corteo - Dalle 7 di questa mattina visitabile la tomba di Papa Francesco. Alle 16 arriveranno i Cardinali; I giovani della Misericordia: Noi soccorritori in piazza San Pietro al funerale del Papa che ha unito tutti. 🔗Ne parlano su altre fonti

Com’è andata tra Trump e Zelensky e perché c’era una sedia in più nella basilica di San Pietro - Barlumi di speranza per la pace in Ucraina. Ad accenderli l'incontro, destinato a passare alla storia, tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, che poco prima dei funerali di Papa Francesco si sono ... 🔗fanpage.it

Papa Francesco, anche la Roma a San Pietro per l'ultimo saluto: chi c'era con Ranieri e Dybala - ROMA - In attesa dei funerali in programma sabato (26 aprile), sono migliaia le persone che continuano ad affluire a San Pietro per l'ultimo saluto a Papa Francesco, morto a 88 anni nel giorno di Pasq ... 🔗msn.com

C'era anche Julian Assange ai funerali di Papa Francesco: il fondatore di Wikileaks in piazza San Pietro con la famiglia - C'era anche Julian Assange, fondatore di Wikileaks e uscito solo l’anno scorso da una quasi ventennale vicenda giudiziaria, in piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Assange, in giacca e ... 🔗msn.com