Falsi certificati medici | condannato un collaboratore scolastico che dovrà restituire 115 711 euro

collaboratore scolastico di 49 anni, residente a Cornegliano (Lodi) e originario di Taurianova (Reggio Calabria), è stato condannato dalla Corte dei Conti a restituire 115.711 euro percepiti illegittimamente. L’uomo aveva usufruito per cinque anni di uno stipendio pieno, presentando Falsi certificati medici che gli consentivano l’assenza dal lavoro senza reale giustificazione. Indagini della Guardia . Falsi certificati medici: condannato un collaboratore scolastico che dovrà restituire 115.711 euro Scuolalink. Scuolalink.it - Falsi certificati medici: condannato un collaboratore scolastico che dovrà restituire 115.711 euro Leggi su Scuolalink.it Undi 49 anni, residente a Cornegliano (Lodi) e originario di Taurianova (Reggio Calabria), è statodalla Corte dei Conti a115.711percepiti illegittimamente. L’uomo aveva usufruito per cinque anni di uno stipendio pieno, presentandoche gli consentivano l’assenza dal lavoro senza reale giustificazione. Indagini della Guardia .unche115.711Scuolalink.

Se ne parla anche su altri siti

"Occupa la stanza d'ospedale e minaccia i medici con un bisturi": condannato - Avrebbe occupato una stanza dell'ospedale di Sciacca in 4 diversi giorni, minacciando chiunque con un bisturi. Per questo un uomo di 60 anni è stato condannato a un anno e un mese di reclusione e al pagamento di 2500 euro di multa. La notizia è riportata dal Giornale di Sicila. La vicenda... 🔗agrigentonotizie.it

Certificati medici in palestra ma visite mai effettuate: i dati li raccoglieva il personal trainer. Tre denunciati - Navacchio (Pisa), 5 aprile 2025 – Tre persone denunciate per esercizio abusivo della professione medica e altri reati connessi: è il bilancio del blitz eseguito dai carabinieri del Nas in una palestra a Navacchio. L'operazione risale al 31 marzo ma solo oggi ne è stata data notizia. Le indagini erano partite dopo un'ispezione eseguita a fine gennaio e si sono sviluppate attraverso approfondimenti documentali, analisi informatiche e l'ascolto di numerosi frequentatori della struttura. 🔗lanazione.it

Grosseto, vendevano falsi certificati di residenza agli stranieri: 5 persone rinviate a giudizio per truffa - Cinque persone rinviate a giudizio a Grosseto per truffa. Ingannavano stranieri con documenti falsi per ottenere denaro. 🔗notizie.virgilio.it

Ne parlano su altre fonti

Certificato medico falso: condannato a un anno; Collaboratore scolastico assente per 10 anni, producendo certificati medici falsi. Condannato a oltre 100 mila euro di danno patrimoniale; Falsi certificati all'Asl: condannato l'ex direttore direttore del dipartimento di Salute Mentale; Medico del Santo Spirito condannato: rilasciava certificati falsi senza visitare in cambio di 100 euro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Medico del Santo Spirito condannato: certificati falsi senza visitare in cambio di 100 euro - In alcuni casi, come scritto nel capo d’imputazione, il medico ... fare i falsi certificati da una sua vecchia conoscenza, Amelina. D’altronde sarebbe stato proprio De Ruzza – condannato ... 🔗msn.com

Certificati falsi per l’invalidità, condannato dirigente Asl - Di «visite mediche mai eseguite» e «certificati nei quali attestava falsamente di essere medico curante delle persone destinatarie» parlano gli atti della procura. Da qua l’accusa di falso. 🔗msn.com

Roma, rilasciava certificati di invalidità a pazienti senza effettuare visite: medico condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione - Un medico di un ospedale nel centro di Roma è stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione per aver rilasciato certificati di invalidità a pazienti senza effettuare alcuna visita. L’accusa ... 🔗occhionotizie.it