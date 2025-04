Croara finisce con l' auto in bilico nel canale dopo aver sfondato il guard rail

sfondato il guard rail per poi finire in bilico su un grosso canale a margine della carreggiata. L'uomo. Ilpiacenza.it - Croara, finisce con l'auto in bilico nel canale dopo aver sfondato il guard rail Leggi su Ilpiacenza.it Incidente nel pomeriggio del 27 aprile lungo la provinciale 40 di Statto. Un 50enne, che viaggiava verso la Valtrebbia, improvvisamente ha perso il controllo della sua Volkswagen Tiguan e hailper poi finire insu un grossoa margine della carreggiata. L'uomo.

