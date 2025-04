Fortitudo | a Livorno il successo che vale l' ottavo posto Ora i play-in

Fortitudo di coach Attilio Caja, che nell’ultima giornata di regular season di A2 sulle doghe di Livorno si impone 66-71 mettendo fine alla striscia negativa che durava da 4 giornate. Un risultato che, guardando i responsi dagli altri campi, non cambia le sorti dei biancoblù, che dovranno affrontare la temibile giostra dei play-in per guadagnare un seggio ai playoff. La Effe chiude ottava e attenderà al PalaDozza la vincente di Pesaro-Torino.La cronacaEsordisce subito forte la Effe, con due buone difese e con Mian, Freeman e il 2+1 di Gabriel ad aprire sul 2-8 che dura il tempo del 4-0 senza intralci di Hooker e Allinei. Livorno non vede il canestro dalla lunga, Bologna ne approfitta coi liberi di Gabriel, il reverse di Freeeman e la tripla di Aradori, fa +12 e mette le mani sul manubrio del match con foga: liberi del numero 4 biancoblù e alla prima sirena è 9-21. Sport.quotidiano.net - Fortitudo: a Livorno il successo che vale l'ottavo posto. Ora i play-in Leggi su Sport.quotidiano.net Bologna, 27 aprile 2025 – Chiude finalmente una brutta parentesi ladi coach Attilio Caja, che nell’ultima giornata di regular season di A2 sulle doghe disi impone 66-71 mettendo fine alla striscia negativa che durava da 4 giornate. Un risultato che, guardando i responsi dagli altri campi, non cambia le sorti dei biancoblù, che dovranno affrontare la temibile giostra dei-in per guadagnare un seggio aioff. La Effe chiude ottava e attenderà al PalaDozza la vincente di Pesaro-Torino.La cronacaEsordisce subito forte la Effe, con due buone difese e con Mian, Freeman e il 2+1 di Gabriel ad aprire sul 2-8 che dura il tempo del 4-0 senza intralci di Hooker e Allinei.non vede il canestro dalla lunga, Bologna ne approfitta coi liberi di Gabriel, il reverse di Freeeman e la tripla di Aradori, fa +12 e mette le mani sul manubrio del match con foga: liberi del numero 4 biancoblù e alla prima sirena è 9-21.

