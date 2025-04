Scandone Avellino da applausi | superata Reggio Calabria all' overtime

Scandone Avellino chiude i play In con una grandissima vittoria e sconfigge al Del Mauro la Viola Reggio Calabria con il punteggio di 80-75 dopo un over time. Successo fondamentale per gli uomini di coach Sanfilippo che salgono al quinto posto della classifica a 26 punti e si regalano i.

