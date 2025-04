Ristorante Il Falchetto a Roma | un angolo autentico in centro

Roma, tra Piazza Colonna e la Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, si trova il Ristorante Il Falchetto, un luogo che fonde tradizione, qualità e passione. Dal 1916, questo storico locale accoglie i suoi ospiti con piatti della cucina Romana e italiana preparati con ingredienti freschi e selezionati. La sua posizione centrale, ma lontano dalle rotte turistiche più affollate, lo rende una scelta ideale per chi cerca un'esperienza autentica nella Capitale.Il Falchetto nasce come distilleria nel 1916 e, nel corso degli anni, si è trasformato in uno dei ristoranti più longevi della capitale. Nel 1948, il locale è stato protagonista di una delle scene più celebri del film "Ladri di Biciclette" di Vittorio De Sica. Nel corso degli anni, ha ospitato personalità di spicco come Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Alcide De Gasperi e Sandro Pertini.

