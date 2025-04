L' Unieuro si butta via cade a Cento e perde due posizioni e il fattore campo nella griglia playoff

Cento che indirizza con decisione il match grazie ad una straordinaria continuità dall'arco nei secondi 15 minuti di primo tempo. Le contemporanee vittorie di Rieti e Cividale consegnano Forlì al sesto posto in classifica e l'accoppiamento playoff con il. Forlitoday.it - L'Unieuro si butta via, cade a Cento e perde due posizioni e il fattore campo nella griglia playoff Leggi su Forlitoday.it I biancorossi lasciano i due punti ad unache indirizza con decisione il match grazie ad una straordinaria continuità dall'arco nei secondi 15 minuti di primo tempo. Le contemporanee vittorie di Rieti e Cividale consegnano Forlì al sesto posto in classifica e l'accoppiamentocon il.

