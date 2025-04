Basket Serie B Interregionale Goldengas Senigallia finale vincente

Senigallia, 27 aprile 2025 – Un William Clementi stellare, autore di 35 punti e di una prestazione da immarcabile, regala il successo alla Goldengas che finisce al meglio una stagione che l’aveva vista conquistare la salvezza matematica già da una partita.Finisce 90-84 al PalaPanzini contro un Palestrina che invece in questa seconda fase ha sofferto perdendo partite in Serie e che per questo già sapeva di doversi conquistare la permanenza nei play-out.Goldengas in vacanza già ad aprile, ora bisogna pensare alla prossima stagione e il tempo ce ne è.Goldengas Senigallia:Perna, Venga 8, Clementi 25, Gentili ne, Giacomini 5, Maiolatesi 2, Carrara 2, P.Sablich 7, Valenti ne, Soviero 9, Landoni 11, Giampieri 11.All. PetittoPALESTRINA:Rossi 26, Ugolini, Arnaut 20, Crostofari, Maiolo 16, Yakimovski 8, Cilia, Mattarelli 14, Colagrossi. Leggi su .com Già salva, la squadra biancorossa batte 90-84 Palestrina, 27 aprile 2025 – Un William Clementi stellare, autore di 35 punti e di una prestazione da immarcabile, regala il successo allache finisce al meglio una stagione che l’aveva vista conquistare la salvezza matematica già da una partita.Finisce 90-84 al PalaPanzini contro un Palestrina che invece in questa seconda fase ha sofferto perdendo partite ine che per questo già sapeva di doversi conquistare la permanenza nei play-out.in vacanza già ad aprile, ora bisogna pensare alla prossima stagione e il tempo ce ne è.:Perna, Venga 8, Clementi 25, Gentili ne, Giacomini 5, Maiolatesi 2, Carrara 2, P.Sablich 7, Valenti ne, Soviero 9, Landoni 11, Giampieri 11.All. PetittoPALESTRINA:Rossi 26, Ugolini, Arnaut 20, Crostofari, Maiolo 16, Yakimovski 8, Cilia, Mattarelli 14, Colagrossi.

