Lilt grande successo per la giornata conclusiva della mostra-concorso Lo Sguardo e il Sorriso

grande partecipazione la mostra-concorso “Lo Sguardo e il Sorriso”, organizzata dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Salerno, con il contributo del Comune di Vietri sul Mare e il patrocinio della Provincia di Salerno. L’evento, ospitato presso. Salernotoday.it - Lilt, grande successo per la giornata conclusiva della mostra-concorso “Lo Sguardo e il Sorriso” Leggi su Salernotoday.it Si è conclusa con entusiasmo epartecipazione la“Loe il”, organizzata dalla(Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Salerno, con il contributo del Comune di Vietri sul Mare e il patrocinioProvincia di Salerno. L’evento, ospitato presso.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lilt Salerno, grande successo per la giornata conclusiva della mostra-concorso “Lo Sguardo e il Sorriso” - Tempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la mostra-concorso “Lo Sguardo e il Sorriso”, organizzata dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Salerno, con il contributo del Comune di Vietri sul Mare e il patrocinio della Provincia di Salerno. L’evento, ospitato presso lo storico Palazzo Punzi di Vietri sul Mare, ha visto il coinvolgimento di importanti realtà territoriali, tra cui l’A. 🔗anteprima24.it

Grande successo all’Ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per la giornata di sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio - Grande successo all’Ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per la giornata di sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio e conseguenti disturbi uditivi dal titolo: “La sordità siamo noi", che si è tenuta il 5 marzo in occasione della Giornata mondiale dell’Udito L'articolo Grande successo all’Ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per la giornata di sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗cilentoreporter.it

Un grande successo per la giornata di prevenzione oncologica a Caserta - Si è svolta martedì 11 marzo 2025, presso l’Istituto “F. Giordani” di Caserta, una straordinaria giornata dedicata alla prevenzione oncologica, un’iniziativa fondamentale per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce. L’evento ha visto una grande partecipazione di... 🔗casertanews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lilt, grande successo per la giornata conclusiva della mostra-concorso “Lo Sguardo e il Sorriso”; Cancer Survivors Day: grande successo in Piazza Duomo; Lilt, grande successo a Cantalupo; Salute femminile, la Lilt Cuneo: Un grande grazie per una giornata di solidarietà e prevenzione. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lilt, grande successo per la giornata conclusiva della mostra-concorso “Lo Sguardo e il Sorriso” - Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday Si è conclusa con entusiasmo e g ... 🔗salernotoday.it

Salute femminile, la Lilt Cuneo: "Un grande grazie per una giornata di solidarietà e prevenzione" - Desidero esprimere, a nome della LILT di Cuneo, un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile l'iniziativa dedicata alla salute femminile, svoltasi ieri con grande ... 🔗targatocn.it

Lilt, grande partecipazione all’open day all’ospedale di Termoli - Grande successo per l’Open Day della Prevenzione presso gli ambulatori dell’Ospedale San Timoteo di Termoli. Nell’ambito della Settimana Nazionale di Prevenzione Oncologica (SNPO) la LILT punta il ... 🔗ilgiornaledelmolise.it