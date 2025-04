Uomini e Donne | Giuseppe e Rosanna lasciano insieme il programma petali per altre 3 coppie

Uomini e DonneGrandi emozioni nello studio di Uomini e Donne. Durante la registrazione di domenica 27 aprile, Giuseppe e Rosanna, protagonisti del Trono Over, hanno deciso a sorpresa di lasciare insieme il programma per vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.Un amore nato sotto i riflettoriLa notizia è stata resa nota dal blogger Lorenzo Pugnaloni e ha subito fatto il giro dei social, lasciando i fan stupiti e commossi. Nessuno si aspettava un gesto così romantico e deciso da parte della coppia, che sembrava ancora in fase di conoscenza.Poche ore dopo, una lettrice ha segnalato che i due sono stati avvistati a Roma, in zona Colosseo, intenti a cenare insieme in un ristorante molto frequentato. Notizieaudaci.it - Uomini e Donne: Giuseppe e Rosanna lasciano insieme il programma, petali per altre 3 coppie Leggi su Notizieaudaci.it Il colpo di scena durante la registrazione di domenica 27 aprile diGrandi emozioni nello studio di. Durante la registrazione di domenica 27 aprile,, protagonisti del Trono Over, hanno deciso a sorpresa di lasciareilper vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.Un amore nato sotto i riflettoriLa notizia è stata resa nota dal blogger Lorenzo Pugnaloni e ha subito fatto il giro dei social, lasciando i fan stupiti e commossi. Nessuno si aspettava un gesto così romantico e deciso da parte della coppia, che sembrava ancora in fase di conoscenza.Poche ore dopo, una lettrice ha segnalato che i due sono stati avvistati a Roma, in zona Colosseo, intenti a cenarein un ristorante molto frequentato.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Uomini e Donne: Chi è Rosanna? Età, Lavoro, Giuseppe. Tutto sulla dama del Trono Over - Conosciamo meglio Rosanna, la dama del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne che ha stregato il cavaliere Giuseppe! 🔗comingsoon.it

Uomini e Donne, dubbi su Giuseppe e Rosanna: i due protagonisti del trono over prendono in giro tutti? - Nel corso delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, Tina Cipollari esprime tutti i suoi dubbi su Giuseppe e Rosanna. I due protagonisti del trono over sotto accusa. 🔗comingsoon.it

Uomini e Donne, Giuseppe ovvero l'uomo che nessuna vorrebbe mai incontrare: piovono critiche sul cavaliere - Giuseppe e Sabrina Zago nuovamente protagonisti di scontri nello studio di Uomini e Donne. Il pubblico del dating show di Maria De Filippi critica amaramente il cavaliere. 🔗comingsoon.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Uomini e Donne, anticipazioni: Giuseppe e Rosanna vanno via insieme - Quattro coppie del trono over hanno lasciato la trasmissione insieme: Giuseppe e Rosanna vogliono vivere il loro amore lontano dalle telecamere ... 🔗it.blastingnews.com

Uomini e Donne: quattro coppie del Trono Over lasciano il programma in un’atmosfera romantica - Il 27 aprile 2025, quattro coppie del Trono Over di Uomini e Donne, tra cui Giuseppe e Rosanna, hanno scelto di lasciare il programma insieme, cercando relazioni autentiche lontano dalle telecamere. 🔗ecodelcinema.com

U&D, anticipazioni registrazione di domenica 27 aprile: Giuseppe e Rosanna si fidanzano - Negli studi del dating-show si sono formate quattro nuove coppie, mentre Guido ha fatto una dichiarazione d'amore a Gloria ... 🔗it.blastingnews.com