Dalla Juve al Napoli altro che Antonio Conte | De Laurentiis sgambetta Giuntoli

Juve-Napoli si fa caldissimo, ma non c’entra Conte: che sgarbo di De Laurentiis a Giuntoli! Ecco cosa sta succedendo Juve e Napoli sono da sempre grandi rivali non solo in campo ma anche fuori. A partire dalle loro tifoserie fino alle società. Nel corso degli anni si contano diverse scaramucce tra le parti. Come . L'articolo Dalla Juve al Napoli, altro che Antonio Conte: De Laurentiis sgambetta Giuntoli Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Dalla Juve al Napoli, altro che Antonio Conte: De Laurentiis sgambetta Giuntoli Leggi su Temporeale.info L’assesi fa caldissimo, ma non c’entra: che sgarbo di De! Ecco cosa sta succedendosono da sempre grandi rivali non solo in campo ma anche fuori. A partire dalle loro tifoserie fino alle società. Nel corso degli anni si contano diverse scaramucce tra le parti. Come . L'articoloalche: DeTemporeale Quotidiano.

Se ne parla anche su altri siti

Serie A, i risultati della 29ma giornata: altro stop per il Napoli, crolla la Juve e l’Inter ride - Serie A, i risultati della 29ma giornata: ancora uno stop per il Napoli, la Juve crolla anche a Bergamo e l’Inter fa suo il derby scudetto Serie A, i risultati della 29ma giornata: altro stop per il Napoli, crolla la Juve e l’Inter ride – SerieAnewsLa 29ma giornata di Serie A si è chiusa ieri sera con il posticipo tra Atalanta ed Inter che ha di fatto rappresentato anche la sfida più interessante del lotto, il match scudetto. 🔗serieanews.com

Conte Juve, Zazzaroni sentenzia: «Antonio non è scemo, non sta ascoltando nessun altro club. Questa cosa gli ha fatto girare le p**le ma…» - di Redazione JuventusNews24Conte Juve, Zazzaroni sentenzia sull’allenatore del Napoli dopo il suo sfogo: tutte le dichiarazioni Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha analizzato sul proprio profilo Instagram le parole dell’allenatore del Napoli Conte, accostato anche alla Juve. PAROLE – «Ho capito che a Napoli tante cose non si possono fare ..ad esempio lasciare Napoli dopo il primo anno. 🔗juventusnews24.com

Venezia-Napoli, Antonio Conte in conferenza stampa: «Atalanta-Inter? Pensiamo ad altro, tutto dipenderà da noi» - C'è Venezia sullo sfondo e un match tra Atalanta e Inter che non deve distogliere l'attenzione. Il Napoli torna in campo, lo fa a Venezia per aprire una domenica di campionato... 🔗ilmattino.it

Cosa riportano altre fonti

Dalla Juve al Napoli, altro che Antonio Conte: De Laurentiis sgambetta Giuntoli; Conte alla Juve si arrabbiò per Giaccherini. Ora pensa di fare miracoli; Un altro sfogo di Antonio Conte: ‘Non sono stupido’. Ecco cosa sta succedendo con il Napoli; Conte verso Napoli-Juve: Mercato? Con i miei vado in guerra, ma servono rinforzi. Rivivi la diretta. 🔗Cosa riportano altre fonti

Dalla Juve al Napoli, altro che Antonio Conte: De Laurentiis sgambetta Giuntoli - L'asse Juve-Napoli si fa caldissimo, ma non c'entra Conte: che sgarbo di De Laurentiis a Giuntoli! Ecco cosa sta succedendo ... 🔗temporeale.info

Juve, tornano Conte e un altro ex: prende forma lo staff - C'è fermento in casa Juventus tra presente e futuro. Il destino di Tudor è da decifrare mentre spunta ancora Conte insieme ad un altro ex ... 🔗diregiovani.it

Conte Juve, Zazzaroni sentenzia: «Antonio non è scemo, non sta ascoltando nessun altro club. Questa cosa gli ha fatto girare le p**le ma…» - Conte Juve, Zazzaroni sentenzia sull’allenatore del Napoli dopo il suo sfogo: tutte le dichiarazioni Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha analizzato sul proprio profilo Instagram le ... 🔗juventusnews24.com