La prima non si scorda mai Alex Marquez trionfa a Jerez | Ero consapevole di poterci riuscire

prima vittoria di Alex Marquez in MotoGp. Lo spagnolo ha scelto la gara di casa, quella a Jerez de la Frontera, per salire sul gradino più alto del podio e riprendere la testa del campionato, con un margine. Ravennatoday.it - La prima non si scorda mai, Alex Marquez trionfa a Jerez: "Ero consapevole di poterci riuscire" Leggi su Ravennatoday.it E' una domenica che il team Gresini difficilmente potrà dimenticare. E la domenica dellavittoria diin MotoGp. Lo spagnolo ha scelto la gara di casa, quella ade la Frontera, per salire sul gradino più alto del podio e riprendere la testa del campionato, con un margine.

Altre fonti ne stanno dando notizia

La prima vittoria da coach in A1 non si scorda mai: il ravennate Federico Chiavegatti può finalmente esultare - Buona la quarta. Federico Chiavegatti, giovane tecnico ravennate chiamato a guidare Il Bisonte Firenze nella Serie A1 di volley femminile, si è ritagliato una grande soddisfazione: ieri è infatti maturata la sua prima vittoria da allenatore nella massima categoria italiana, un risultato... 🔗ravennatoday.it

Alex Marangon pestato prima del volo fatale nel Piave: resta l’enigma - Un pestaggio prima che il 25enne barman veneziano Alex Marangon morisse precipitando nel greto del Piave nella notte tra il 2 e 3 luglio scorsi nel Trevigiano, a Santa Bona di Vidor, a due passi dall’Abbazia. Lo scrive il medico legale, incaricato dalla Procura, nella relazione autoptica. Non è “possibile escludere – afferma – che […] The post Alex Marangon pestato prima del volo fatale nel Piave: resta l’enigma appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Il pestaggio prima della caduta nel fiume: svolta nella morte di Alex Marangon - Calci al costato e colpi all'occhio sinistro. Nuovi dubbi sulla tragedia dell'abbazia di Vidor dove lo scorso giugno dopo un rito sciamanico è morto un 25enne veneziano 🔗vanityfair.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La prima non si scorda mai, Alex Marquez trionfa a Jerez: Ero consapevole di poterci riuscire; Alex Marquez, la prima vittoria non si scorda mai: primo a Jerez e leader del Motomondiale |; MotoGP | GP Jerez Gara, Alex Marquez, È stato fantastico; Alex Marquez leader del mondiale: “Non ho ancora avuto tempo di prendere in giro Marc, ma lo farò”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Alex Marquez, la prima vittoria non si scorda mai: primo a Jerez e leader del Motomondiale - Il pilota del team Gresini sul circuito spagnolo fa la gara della vita e approfitta della caduta del fratello per passare sotto la bandiera a scacchi davanti a Quartararo (Yamaha) e Bagnaia (Ducati) ... 🔗dueruote.it

MotoGP | GP Jerez Gara, Alex Marquez, “È stato fantastico” - GP Spagna Jerez Ducati Gresini MotoGP 2025 - La prima volta non si scorda mai, sarà la stessa cosa anche per Alex Marquez, che nel Gran Premio di casa a Jerez, ha vinto la sua prima gara in MotoGP. Il ... 🔗motograndprix.motorionline.com

Alex Marquez vince a Jerez: prima vittoria e testa del Mondiale. Marc scivola, Bagnaia 3° - Lo spagnolo del team Gresini festeggia il compleanno nel migliore dei modi. Le lacrime e l’abbraccio con il fratello e con mamma Roser ... 🔗repubblica.it