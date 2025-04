Nesta a DAZN | Abbiamo creato poco ma siamo una squadra che a gennaio ha venduto Ecco cos’è mancato per la salvezza

Nesta ha parlato così ai microfoni di Sky dopo Juve Monza: tutte le dichiarazioni dell'allenatore sul matchAlessandro Nesta ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Monza: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A.PARTITA – «Non mi sono piaciute alcune parti del primo tempo, siamo stati troppo bassi e ci entravano dentro. Dovevamo prenderli prima, con gli uno-due ci hanno dato fastidio. Poi siamo andati in difficoltà mentale, nel secondo tempo Abbiamo reagito ma alla fine Abbiamo creato poco. Abbiamo indietreggiato troppo, dovevamo accorciarli prima. Abbiamo creato qualcosa, ma siamo una squadra che a gennaio ha venduto. Abbiamo sette infortunati, qualsiasi squadra che perde questi giocatori può andare in difficoltà».COS'E' mancato QUEST'ANNO – «L'aspetto più grande che ci è mancato è la mentalità per vincere le partite, dobbiamo vincere altre partite e non queste.

