Bellaria | figli assenti da scuola genitori sotto indagine

Bellaria, una coppia di origine bengalese è finita sotto indagine per inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, dopo che i loro figli, iscritti a scuole primarie e secondarie del comune, non si sono mai presentati a lezione dall'inizio dell'anno scolastico. L'allarme è stato lanciato dall'istituto scolastico e ha portato a una serie di accertamenti.

