La Virtus Roma cade in casa con Ravenna e chiude la Regular Season al quinto posto

Virtus GVM Roma 1960 perde l’ultima partita di Regular Season davanti al suo pubblico, ma inizierà la parte fondamentale della stagione dei capitolini con i playoff al via domenica 11 Maggio contro Capo D’Orlando. Ravenna che trova l’accesso ai play-in grazie alle giocate di Gay e alle triple. Romatoday.it - La Virtus Roma cade in casa con Ravenna e chiude la Regular Season al quinto posto Leggi su Romatoday.it LaGVM1960 perde l’ultima partita didavanti al suo pubblico, ma inizierà la parte fondamentale della stagione dei capitolini con i playoff al via domenica 11 Maggio contro Capo D’Orlando.che trova l’accesso ai play-in grazie alle giocate di Gay e alle triple.

