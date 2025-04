Lecce protesta contro la Lega Serie A e lutto per la morte di Graziano Fiorita

Lecce si sono presentati al Gewiss Stadium di Bergamo per la partita contro l'Atalanta giocata nonostante la contrarietà rispetto alla decisione della Lega Serie A di non accettare la richiesta di rinvio a data da destinarsi. Il match si doveva disputare venerdì 25 aprile ma era stato rinviato per la morte di Graziano Fiorita, fisioterapista della squadra salentina. Il Lecce voleva scendere in campo solo dopo i funerali, fissati per mercoledì 30 aprile, ma la Lega Serie A si è opposta per garantire la regolarità del campionato.La società ha pubblicato un duro comunicato a poche ore dal via della partita: "L'U.S. Lecce ritiene che la decisione della Lega di recuperare la gara con l'Atalanta a poche ore di distanza dalla scomparsa del nostro Graziano Fiorita, sia terribilmente irrispettosa del grave lutto che ha colpito la famiglia del ragazzo, la Società ed i tifosi del Lecce.

