Alla guida senza patente e con auto priva di revisione | automobilista nei guai

Un automobilista è stato fermato dalla Polizia Municipale, questa sera, nei pressi dello svincolo dell'autostrada A2 del Mediterraneo ad Eboli. La maxi sanzione Il conducente, di nazionalità straniera, è stato sorpreso alla guida senza patente poiché gli era stata già revocata. Inoltre.

