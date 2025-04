Christian Parlati oro di Judo agli Europei 2025 “Napoli è orgogliosa di te” | gli auguri del sindaco

sindaco Gaetano Manfredi per il Judoka Christian Parlati, dopo il successo con l'oro agli Europei di Podgorica in Montenegro. Leggi su Fanpage.it Le parole delGaetano Manfredi per ilka, dopo il successo con l'orodi Podgorica in Montenegro.

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Christian Parlati, la giornata perfetta! Oro da dominatore per l’azzurro nei -90 kg - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.35: PERFETTA L’AZIONE DELL’AZZURRO CHE RIESCE AD ATTERRARE IL FRANCESE OTTENENDO LO YUKO E POI LO METTE SCHIENA A TERRA PER L’IPPON 17.35. OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PARLATIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 17.34: Uno shido per Ngayap Hambou 17.33. Se ne va il primo minuto di incontro, ancora niente di fatto ma due tentativi interessanti dell’azzurro 17. 🔗oasport.it

Judo, Christian Parlati: “Sogno di diventare il primo azzurro campione del mondo” - Christian Parlati è sicuramente uno dei punti di forza della Nazionale azzurra di Judo. Il napoletano è stato ospite dell’ultima puntata della rubrica OA Focus, condotta da Alice Liverani sul canale YouTube di OA Sport. Un’intervista in cui Parlati ha ripercorso la sua carriera, con anche un importante sguardo al quadriennio olimpico che porterà a Los Angeles 2028. In apertura il judoka napoletano ha ripercorso le due Olimpiadi disputate prima a Tokyo e poi a Parigi: “Sono state due Olimpiadi diverse. 🔗oasport.it

FOCUS JUDO – Christian Parlati a caccia di riscatto all’Europeo di Podgorica! - Christian Parlati torna sul tatami dopo l’eliminazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: il judoka azzurro è pronto a rimettersi in gioco ai Campionati Europei di Podgorica 2025, dove combatterà nella categoria -90 kg, una delle più competitive del torneo. ? Nell’intervista esclusiva con Alice Liverani per la nuova puntata di Focus, Parlati si racconta: il suo percorso, le emozioni olimpiche, le difficoltà, ma anche la voglia di riscatto e gli obiettivi per questa nuova avventura continentale. 🔗oasport.it

