Yildiz l’espulsione pesa tantissimo | il bianconero ora rischia davvero grosso

l’espulsione di Yildiz: il turco ora rischia grosso.La Juventus non ha avuto problemi contro il Monza ed è riuscita a vincere per 2-0 sotto gli occhi dei propri tifosi all’Allianz Stadium. In gol sono andati Nico Gonzalez e Kolo Muani ma ad attirare principalmente l’attenzione è stata Kenan Yildiz che, sul finire del primo tempo, è stato espulso con cartellino rosso diretto.Yildiz, l’espulsione per la Juventus è pesantissima: ecco cosa rischiaKenan Yildiz, allo scadere della prima detà di partita contro il Monza, si è fatto espellere con un rosso diretto. Il turco è stato punito per una gomitata – ai danni di Alessandro Bianco – data a palla lontana con cartellino rosso dopo il check del VAR. Rompipallone.it - Yildiz, l’espulsione pesa tantissimo: il bianconero ora rischia davvero grosso Leggi su Rompipallone.it La Juventus ha vinto in maniera agevole contro il Monza in casa ma a sporcare la prestazione generale c’è statadi: il turco ora.La Juventus non ha avuto problemi contro il Monza ed è riuscita a vincere per 2-0 sotto gli occhi dei propri tifosi all’Allianz Stadium. In gol sono andati Nico Gonzalez e Kolo Muani ma ad attirare principalmente l’attenzione è stata Kenanche, sul finire del primo tempo, è stato espulso con cartellino rosso diretto.per la Juventus èntissima: ecco cosaKenan, allo scadere della prima detà di partita contro il Monza, si è fatto espellere con un rosso diretto. Il turco è stato punito per una gomitata – ai danni di Alessandro Bianco – data a palla lontana con cartellino rosso dopo il check del VAR.

Tudor a DAZN: «È finita 2-0, ma potevano starci almeno altri due gol. Espulsione Yildiz? Una spallata finita male. E su Vlahovic dico che…» - di Redazione JuventusNews24Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Juve Monza: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Juve Monza: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «C’è da lavorare e crescere sempre. Un paio di volte eravamo in ritardo in fase di pressing. È finita 2-0, ma potevano starci altri 2 gol. 🔗juventusnews24.com

Yildiz bocciato: espulsione e addio, già scelto l’erede - Il futuro del turco potrebbe cambiare improvvisamente. Il rosso contro il Monza mette a serio rischio la sua permanenza in bianconero In casa Juventus ci si gioca il futuro e ogni errore rischia di essere pagato molto caro. Sappiamo quanto i bianconeri hanno bisogno di chiudere al quarto posto le prossime sfide contro Bologna e Lazio rappresentano forse il crocevia della stagione. E affrontare le partite senza Yildiz non è assolutamente una buona notizia. 🔗calciomercato.it

Espulsione Yildiz, dopo il folle gesto arrivano le scuse: il turco fa questo durante la sua uscita dal campo in seguito al cartellino ricevuto in Juve Monza - di Redazione JuventusNews24Espulsione Yildiz, dopo il folle gesto nei confronti di Bianco arrivano le scuse: l’accaduto all’Allianz Stadium Prima il folle gesto della gomitata nei confronti di Alessandro Bianco, poi l’espulsione, infine le scuse. Kenan Yildiz ha chiuso il suo Juve Monza in anticipo con una ingenuità che gli può costare carissimo. Un ingenuità di cui si è reso conto quasi all’istante. 🔗juventusnews24.com

Juventus, addio Yildiz? Circola una voce clamorosa di calciomercato - Il doppio ko – che enuclea il pesante passivo di zero gol fatti a fronte di ben sette subiti – contro Atalanta e Fiorentina pesa come un ... Ad esempio, Kenan Yildiz. Il talento turco è ... 🔗msn.com

Elimoghale "nuovo Leao" della Juventus: Pogba, Yildiz, la 10 "che pesa" e la Nigeria che lo vuole soffiare all'Italia - YILDIZ, POGBA E LA 10 - La Juventus la considera come "Casa mia" dato che dopo gli esordi da piccolissimo al Rebaudengo nella periferia di Torino arriva giovanissimo in bianconero. Da sempre ... 🔗calciomercato.com