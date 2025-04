Lecce contro la Lega | Match con Atalanta non si doveva giocare nessun rispetto per morte Fiorita

Lecce protesta contro la Lega e annuncia che scenderà in campo con un'anonima maglia bianca nel Match contro l'Atalanta. La gara si gioca dopo la morte di Graziano Fiorita, il fisioterapista del club pugliese. "L'U.S. Lecce ritiene che la decisione della Lega di recuperare la gara con l'Atalanta a poche ore di

Lecce contro la Lega: “Match con Atalanta non si doveva giocare, nessun rispetto per morte Fiorita” - (Adnkronos) – Il Lecce protesta contro la Lega e annuncia che scenderà in campo con un'anonima maglia bianca nel match contro l'Atalanta. La gara si gioca dopo la morte di Graziano Fiorita, il fisioterapista del club pugliese. "L'U.S. Lecce ritiene che la decisione della Lega di recuperare la gara con l'Atalanta a poche ore di […] 🔗periodicodaily.com

Basket, playoff Dr1: Hs Carovigno pronto al match casalingo contro Lupa Lecce - CAROVIGNO - È arrivato il momento più atteso di questa prima fase dei playoff: la finale del girone. L’HsCarovigno Basket, domenica 27 aprile alle ore 19.30, sfiderà la Lupa Lecce in una partita che promette emozioni forti, adrenalina e spettacolo puro. Dopo aver dominato nei tre precedenti... 🔗brindisireport.it

Atalanta Lecce 0-0 LIVE: lancio di torce in campo per protesta contro la Lega Calcio - Al Gewiss Stadium il match valido per la 34ª giornata di Serie A tra Atalanta Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Lecce, valevole per la 34ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. 17? Partita sospesa per un minuto per lancio di torce in campo […] 🔗calcionews24.com

Lecce, protesta contro la Lega Serie A e lutto per la morte di Graziano Fiorita - Una maglia bianca anonima, senza alcun logo e sponsor: "Niente valore, niente colore". Così i giocatori del Lecce si sono presentati al Gewiss Stadium di ... 🔗panorama.it

