Bologna 19enne morto | due indagati

morto all'ospedale Maggiore di Bologna dopo un pestaggio. È successo la sera del 25 aprile, ma all’inizio si pensava fosse caduto perché ubriaco. Poi la testimonianza della sua ragazza che era con lui. Un urto casuale con altro ragazzo, poi la lite e le botte: picchiato e buttato a terra, forse colpito anche da un motorino. Nella caduta avrebbe battuto la testa su un muretto, una ferita che è stata fatale. A picchiarlo, secondo quanto riportato dalla fidanzata, due giovani poco più grandi di lui, ora indagati per omicidio preterintenzionale, disposta per martedì l'autopsia sul corpo del ragazzo. Tgcom24.mediaset.it - Bologna,"19enne morto: due indagati Leggi su Tgcom24.mediaset.it Eddine Essefi Bader, 19 anni, origini tunisine, èall'ospedale Maggiore didopo un pestaggio. È successo la sera del 25 aprile, ma all’inizio si pensava fosse caduto perché ubriaco. Poi la testimonianza della sua ragazza che era con lui. Un urto casuale con altro ragazzo, poi la lite e le botte: picchiato e buttato a terra, forse colpito anche da un motorino. Nella caduta avrebbe battuto la testa su un muretto, una ferita che è stata fatale. A picchiarlo, secondo quanto riportato dalla fidanzata, due giovani poco più grandi di lui, oraper omicidio preterintenzionale, disposta per martedì l'autopsia sul corpo del ragazzo.

