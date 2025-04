Inter-Roma 0-1 Koné giganteggia | Ranieri sorride

Roma, abile a battere con un netto 1-0 l’Inter. Una prestazione di cuore e consapevolezza da parte dei giallorossi, che hanno controllato dal primo all’ultimo minuto la sfida del Giuseppe Meazza. Claudio Ranieri può reputarsi soddisfatto, con la sua squadra che ha finalmente compiuto il definitivo salto di qualità mettendo al tappeto un cliente di primo rango. I capitolini tornano a casa base dopo aver raccolto diversi aspetti positivi dall’incontro con i nerazzurri, con alcuni calciatori che si sono messi in mostra come autentici leader.Uno di questi è senza ombra di dubbio Manu Koné, atteso da un pomeriggio di fuoco nel quale avrebbe dovuto affrontare pezzi grossi come Nicolò Barella ed Hakan Calhanoglu. Il francese è riuscito non solo a destreggiarsi, ma anche a dominare in mezzo al campo, grazie al suo vero e proprio strapotere fisico. Sololaroma.it - Inter-Roma 0-1, Koné giganteggia: Ranieri sorride Leggi su Sololaroma.it Un altro turno di campionato è passato in archivio per la, abile a battere con un netto 1-0 l’. Una prestazione di cuore e consapevolezza da parte dei giallorossi, che hanno controllato dal primo all’ultimo minuto la sfida del Giuseppe Meazza. Claudiopuò reputarsi soddisfatto, con la sua squadra che ha finalmente compiuto il definitivo salto di qualità mettendo al tappeto un cliente di primo rango. I capitolini tornano a casa base dopo aver raccolto diversi aspetti positivi dall’incontro con i nerazzurri, con alcuni calciatori che si sono messi in mostra come autentici leader.Uno di questi è senza ombra di dubbio Manu, atteso da un pomeriggio di fuoco nel quale avrebbe dovuto affrontare pezzi grossi come Nicolò Barella ed Hakan Calhanoglu. Il francese è riuscito non solo a destreggiarsi, ma anche a dominare in mezzo al campo, grazie al suo vero e proprio strapotere fisico.

