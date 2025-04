Tanti cittadini per le ricerche dell' anziano scomparso Vigili del fuoco attivano il nucleo con le termocamere

Tantissimi cittadini si sono presentati per partecipare alle ricerche di Enzo Marcaccioli, l'83enne che si è perso nei boschi tra Ferro di Cavallo e Fontana dal pomeriggio di ieri.L'uomo era uscito per cercare asparagi con la moglie, quando si sarebbe allontanato, perdendosi nella zona. Perugiatoday.it - Tanti cittadini per le ricerche dell'anziano scomparso. Vigili del fuoco attivano il nucleo con le termocamere Leggi su Perugiatoday.it ssimisi sono presentati per partecipare alledi Enzo Marcaccioli, l'83enne che si è perso nei boschi tra Ferro di Cavallo e Fontana dal pomeriggio di ieri.L'uomo era uscito per cercare asparagi con la moglie, quando si sarebbe allontanato, perdendosi nella zona.

Su questo argomento da altre fonti

I quartieri di Pisa Nord-Ovest: tanti cantieri e tante domande. Davide Rizza (Pd): “Quale impatto? Quale visione complessiva della città da parte dell’amministrazione? Come circolo chiediamo di tutelare vivibilità dei cittadini e le aree verdi” - I quartieri a nord-ovest della città (I Passi, Porta a Lucca, Gagno e Porta Nuova) nei prossimi mesi saranno interessati dalla realizzazione di diverse opere, pubbliche e private, che andranno a mutare significativamente lo stato attuale. Dovranno essere realizzate: la chiusura di quattro... 🔗pisatoday.it

Tutela per chi ci protegge: il Governo Meloni al fianco di forze dell’ordine e cittadini - In un momento storico in cui la sicurezza rappresenta una delle priorità del Paese, il Governo guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni compie un passo deciso a tutela di chi ogni giorno veglia sull’ordine pubblico e sulla protezione dei cittadini: le forze dell’ordine, i militari e il personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico. Una tutela concreta, attesa da anni, che prende forma attraverso un decreto-legge già approvato in Consiglio dei ministri e che entrerà in vigore immediatamente. 🔗laprimapagina.it

L'inganno dell'auto elettrica, la classica strategia capitalistica per produrre business verde, ma i cittadini cominciano a capire - Il settore risulta in calo in Europa, forse i cittadini cominciano a capire l'inganno verde... Il mercato delle auto elettriche in Europa sta vivendo un visibilissimo calo in tutta Europa. A novembre del 2024, le vendite sono diminuite del 9,5% rispetto all'anno precedente. Tale calo si è reg 🔗ilgiornaleditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Tanti cittadini per le ricerche dell'anziano scomparso. Vigili del fuoco attivano il nucleo con le termocamere; Ceglie Messapica, terzo giorno di ricerche per Gina Monaco: ancora nessuna traccia della donna scomparsa; Giuggiolo, quattro giorni nel bosco e un ritorno a casa grazie a un’incredibile rete di soccorso; Successo per la 'Festa dell'acqua' 2025: tanti i cittadini che si sono recati alle fonti della 'via dell'acqua'. 🔗Cosa riportano altre fonti

Successo per la 'Festa dell'acqua' 2025: tanti i cittadini che si sono recati alle fonti della 'via dell'acqua' - Successo per l’edizione 2025 della Festa dell’Acqua, svoltasi sabato scorso, promossa dal Comune in collaborazione con Acque Spa, Centro di Ricerca ... dell'acqua'. Tanti i cittadini che ... 🔗lagazzettadilucca.it

Editore, ricerche vanno pubblicate su database pubblici - "I problemi di cui soffre l'editoria scientifica accademica sono problemi di sistema, nel senso che sono tante le ... sensibilità dei cittadini rispetto al mondo della ricerca - sostiene De ... 🔗msn.com