Gualtieri | Al Giubileo degli Adolescenti 200mila persone oltre previsioni

Giubileo degli Adolescenti ha superato le previsioni con circa 200mila presenze. È stato il più grande evento dell’Anno Santo finora. A questo si affiancano 30mila presenze a Santa Maria Maggiore. Il fatto che anche dopo una giornata come ieri la macchina organizzativa abbia funzionato alla perfezione ci fa essere soddisfatti e ci riempie di riconoscenza”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un punto stampa in via della Conciliazione in merito al Giubileo degli Adolescenti svoltosi oggi, domenica, nella Capitale. Gualtieri ha poi espresso i suoi ringraziamenti per la riuscita di questo evento così come del funerale di Papa Francesco, sottolineando “l’ottima collaborazione con la Santa Sede” e affermando che il Giubileo degli Adolescenti è stato “un test in vista del Giubileo dei Giovani di agosto”. Lapresse.it - Gualtieri: “Al Giubileo degli Adolescenti 200mila persone, oltre previsioni” Leggi su Lapresse.it “Il risultato delha superato lecon circapresenze. È stato il più grande evento dell’Anno Santo finora. A questo si affiancano 30mila presenze a Santa Maria Maggiore. Il fatto che anche dopo una giornata come ieri la macchina organizzativa abbia funzionato alla perfezione ci fa essere soddisfatti e ci riempie di riconoscenza”. Così il sindaco di Roma, Roberto, in un punto stampa in via della Conciliazione in merito alsvoltosi oggi, domenica, nella Capitale.ha poi espresso i suoi ringraziamenti per la riuscita di questo evento così come del funerale di Papa Francesco, sottolineando “l’ottima collaborazione con la Santa Sede” e affermando che ilè stato “un test in vista deldei Giovani di agosto”.

