Arne Slot canta il nome di Jurgen Klopp con i fan di Liverpool

Liverpool Arne Slot ha sigillato oggi il notevole risultato di vincere il titolo della Premier League nel suo primo anno responsabile dei Reds.Questa volta l'anno scorso, i fan di Reds devono essere stati davvero preoccupati per il futuro mentre Jurgen Klopp si è dimesso dalla sua posizione ad Anfield.Il tattico tedesco è una leggenda del Liverpool e sembrava che sarebbe stato estremamente difficile da sostituire, in quanto non è mai facile essere l'uomo in arrivo dopo una figura così rispettata e celebrata.Slot ha fatto miracoli al Liverpool, tuttavia, e è salito in campo per festeggiare oggi dopo il fischio finale del gioco del Tottenham.LFC ha battuto Spurs 5-1 per confermare il loro 20 ° titolo di campionato e Slot ha preso un momento di classe per riconoscere il suo predecessore Klopp con questo canto .

