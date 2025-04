Pogacar spiazzato dalla domanda di un collega dopo l’arrivo della Liegi | “Quando ti ritiri?”

Pogacar è rimasto sconcertato per un attimo quando, dopo l'ennesima vittoria del campione sloveno alla Liegi-Bastogne-Liegi, l'irlandese Ben Healy, piazzatosi terzo, gli ha chiesto a bruciapelo: "Quando ti ritiri?". Leggi su Fanpage.it Tadejè rimasto sconcertato per un attimo quando,l'ennesima vittoria del campione sloveno alla-Bastogne-, l'irlandese Ben Healy, piazzatosi terzo, gli ha chiesto a bruciapelo: "Quando ti ritiri?".

