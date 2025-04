Un big out nel riscaldamento salta il match | cosa è successo al Maradona

Napoli Torino, c'è un cambio di formazione dell'ultim'ora: è successo al Maradona poco prima del fischio d'inizio.Nonostante siano state già diffuse le formazioni ufficiali, c'è stato un cambio all'interno di una formazione al Maradona prima di Napoli Torino. Sponda granata, infatti, c'è stata una variazione dell'ultimo minuto con l'inserimento di un centrocampista al posto di un altro. Nel 3-5-1-1 di Vanoli, infatti, uno dei protagonisti della stagione del Torino non è sceso in campo nonostante fosse considerato titolare.Napoli Torino, Ricci out nel riscaldamento (LAPRESSE) – SpazioNapoli.itSi tratta di Samuele Ricci che ha lasciato il posto a Tameze. Il centrocampista della Nazionale Italiana ha dato forfait durante il riscaldamento pre partita ed obbligato Paolo Vanoli alla sostituzione last minute del calciatore.

