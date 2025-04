Muore a 15 anni in bicicletta a Desio | la caduta provocata dalla ruota che si è staccata all’improvviso

Desio (Monza e Brianza), è precipitato a terra a seguito di un guasto alla sua bici: il mezzo ha improvvisamente perso una ruota. La scena è stata ripresa da una delle telecamere di sorveglianza. Leggi su Fanpage.it Il ragazzo, morto il 6 aprile scorso a(Monza e Brianza), è precipitato a terra a seguito di un guasto alla sua bici: il mezzo ha improvvisamente perso una. La scena è stata ripresa da una delle telecamere di sorveglianza.

