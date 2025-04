Dalla Juve al Napoli | Manna prepara il regalo a Conte

Napoli almeno. Il testa a testa con l’Inter richiede concentrazione massima e nessuno spreco di energia in altri argomenti.Dalla Juve al Napoli: Manna prepara il regalo a Conte (LaPresse) – Calciomercato.itEppure le parole di Conte hanno squarciato il velo su un rapporto con la società non più idilliaco, anche se non tutto pare compromesso. Al di là di quel che farà il tecnico salentino, è chiaro che in casa partenopea serviranno molti rinforzi per affrontare il doppio impegno campionato-Champions il prossimo anno. In questa stagione, la rosa del Napoli è stata per forza di cose ridotta, ma Dalla prossima serviranno due calciatori per ruolo per un calendario che si preannuncia molto denso. Calciomercato.it - Dalla Juve al Napoli: Manna prepara il regalo a Conte Leggi su Calciomercato.it Il bianconero potrebbe fare le valigie e trasferirsi in azzurro: il ds dei partenopei è uno dei suoi stimatoriNon è ancora tempo di pensare al mercato, non per ilalmeno. Il testa a testa con l’Inter richiede concentrazione massima e nessuno spreco di energia in altri argomenti.alil(LaPresse) – Calciomercato.itEppure le parole dihanno squarciato il velo su un rapporto con la società non più idilliaco, anche se non tutto pare compromesso. Al di là di quel che farà il tecnico salentino, è chiaro che in casa partenopea serviranno molti rinforzi per affrontare il doppio impegno campionato-Champions il prossimo anno. In questa stagione, la rosa delè stata per forza di cose ridotta, maprossima serviranno due calciatori per ruolo per un calendario che si preannuncia molto denso.

Su questo argomento da altre fonti

Calciomercato Napoli, Manna prepara un doppio colpo:gli obiettivi - Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è già molto attivo sul calciomercato e sta studiando le strategie per finalizzare due operazioni che rinforzerebbero la rosa nella prossima stagione. La lista dei giocatori graditi dall’ambiente azzurro è molto lunga e sono tanti i profili accostati al club azzurro. Ciononostante, vi sono due priorità nella lista del DS Manna, che si sta preparando all’affondo per convincere giocatori e club di appartenenza. 🔗spazionapoli.it

Conte Juve, il Napoli pensa già al futuro! Piace anche questo ex bianconero: Manna può essere decisivo. Tutti i dettagli e cosa può succedere dopo quelle parole dell’allenatore - di Redazione JuventusNews24Conte Juve, il Napoli pensa già al futuro! Cosa può succedere dopo le parole del tecnico in conferenza stampa «In questi 8 mesi qui ho capito che tante cose non si possono fare». Le parole di Conte hanno scosso l’ambiente partenopeo con il futuro dell’allenatore del Napoli sempre più in bilico. Il tecnico, accostato fortemente alla Juve, potrebbe salutare il capoluogo campano dopo solo una stagione e, come riportato da Nicolò Schira, ci sarebbero già dei possibili sostituti. 🔗juventusnews24.com

Serie A, Soulè allontana l’Inter dallo Scudetto. Il Napoli sorride e si prepara per il Torino. Bene Juve, Milan e Fiorentina - La sconfitta dell'Inter in casa contro la Roma potrebbe essere il segnale di svolta della Serie A. Il Napoli questa sera ha la possibilità di portarsi a +3 sui nerazzurri a 4 giornate dalla fine del Campionato. Vincono Juventus, Milan e Fiorentina. La Juventus deve fare i 3 punti con il Monza per continuare la corsa Champions L'articolo Serie A, Soulè allontana l’Inter dallo Scudetto. Il Napoli sorride e si prepara per il Torino. 🔗ildifforme.it

Cosa riportano altre fonti

Dalla Juve al Napoli: Manna prepara il regalo a Conte; SKY - Napoli su Gatti e Pellgrini. Chiuso il primo acquisto. Manna prepara colpi internazionali; Napoli, il Chelsea fa paura: ma Manna prepara il colpo per Conte; Chi è Luis Hasa, nuovo acquisto del Napoli: perché Manna ha voluto l’ex Juve in azzurro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Manna carica il Napoli prima del Torino: "Scudetto? Ora viene il bello". Su Orsolini... - Le parole del direttore sportivo degli azzurri che sfidano, al 'Maradona', i Granata di Vanoli in un match decisivo per la lotta al titolo: "Bel gol di Riccardo con l'Inter. Su McTominay e Gilmour vi ... 🔗corrieredellosport.it

Calciomercato Napoli, Manna prepara un doppio colpo:gli obiettivi - Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è già molto attivo sul calciomercato e sta studiando le strategie per finalizzare due operazioni che rinforzerebbero la rosa nella prossima stagione. 🔗informazione.it

Calciomercato Napoli, doppia duello con la Juve: che sfida tra Manna e Giuntoli - La prossima sessione di calciomercato è pronta a regalare una lotta avvincente per un doppio duello tra Napoli e Juventus L’eterna lotta tra Napoli e Juventus sembra destinata a proseguire anche fuori ... 🔗informazione.it