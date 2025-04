Juve-Monza Tudor in conferenza | Yildiz non voleva farsi vedere potevamo gestirla solo così

Tudor in conferenza stampa si è detto molto soddisfatto della partita e ha già messo nel mirino la sfida col Bologna di Italiano: “Possiamo dimostrare di essere più forti”È un Igor Tudor molto soddisfatto della prestazione della sua squadra quello che si è presentato in conferenza stampa. Il tecnico croato ha parlato dell’espulsione di Kenan Yildiz, di come è stata presa dalla squadra e della reazione del gruppo all’assalto del Monza.Juve-Monza, Tudor in conferenza: “Yildiz non voleva farsi vedere, potevamo gestirla solo così” – Calciomercato.it (LaPresse)Di seguito la conferenza stampa completa dell’allenatore della Juventus a cura dell’inviato di Calciomercato.it all’Allianz Stadium.Monza – “Sono molto contento di entrambi i tempi, che sono stati molto diversi. Il secondo è stato di sofferenza, di saper stare nella sofferenza e non concedere gol. Calciomercato.it - Juve-Monza, Tudor in conferenza: “Yildiz non voleva farsi vedere, potevamo gestirla solo così” Leggi su Calciomercato.it Igorinstampa si è detto molto soddisfatto della partita e ha già messo nel mirino la sfida col Bologna di Italiano: “Possiamo dimostrare di essere più forti”È un Igormolto soddisfatto della prestazione della sua squadra quello che si è presentato instampa. Il tecnico croato ha parlato dell’espulsione di Kenan, di come è stata presa dalla squadra e della reazione del gruppo all’assalto delin: “non” – Calciomercato.it (LaPresse)Di seguito lastampa completa dell’allenatore dellantus a cura dell’inviato di Calciomercato.it all’Allianz Stadium.– “Sono molto contento di entrambi i tempi, che sono stati molto diversi. Il secondo è stato di sofferenza, di saper stare nella sofferenza e non concedere gol.

