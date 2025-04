Uomini E Donne Anticipazioni | Gianmarco Ha Scelto Nadia Diodato!

Uomini e Donne: Gianmarco Steri chiude il suo trono scegliendo Nadia Di Diodato. Tutti i dettagli e le reazioni in studio!Gianmarco Steri sorprende tutti: scelta improvvisa a Uomini e DonneColpo di scena nel famoso studio di Uomini e Donne: durante l’ultima registrazione, Gianmarco Steri ha spiazzato tutti prendendo una decisione del tutto inaspettata. Le Anticipazioni rivelate dall’esperta di gossip Gemma Palagi hanno acceso il web, svelando che il tronista ha deciso di lasciare il programma con Nadia Di Diodato. Una notizia che ha lasciato l’altra corteggiatrice, Cristina Ferrara, visibilmente amareggiata.La conclusione anticipata di un percorso travagliatoSebbene la precedente registrazione fosse avvenuta da pochissimi giorni, il cast si è nuovamente riunito per dare vita a una puntata che andrà in onda a breve. Uominiedonnenews.it - Uomini E Donne Anticipazioni: Gianmarco Ha Scelto Nadia Diodato! Leggi su Uominiedonnenews.it Scelta a sorpresa aSteri chiude il suo trono scegliendoDi. Tutti i dettagli e le reazioni in studio!Steri sorprende tutti: scelta improvvisa aColpo di scena nel famoso studio di: durante l’ultima registrazione,Steri ha spiazzato tutti prendendo una decisione del tutto inaspettata. Lerivelate dall’esperta di gossip Gemma Palagi hanno acceso il web, svelando che il tronista ha deciso di lasciare il programma conDi. Una notizia che ha lasciato l’altra corteggiatrice, Cristina Ferrara, visibilmente amareggiata.La conclusione anticipata di un percorso travagliatoSebbene la precedente registrazione fosse avvenuta da pochissimi giorni, il cast si è nuovamente riunito per dare vita a una puntata che andrà in onda a breve.

