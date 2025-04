La Unohotels Reggio Emilia perde 79-66 a Brescia | troppi alti e bassi

Reggio Emilia, 27 aprile 2025 – Al termine di una partita decisamente non bella, fatta per tre quarti di reciproci strappi, anche se a tenere in mano il pallino del match, alla fine dei conti, sono sempre stati gli avversari, l’Unahotels cade sul parquet della Germani Brescia.Partiti con l’handicap dell’assenza all’ultimo momento, causa attacco febbrile, di Faried, che contro una squadra solida e atletica come Brescia sarebbe servito come il panettone, anche per l’energia che mette in campo, i biancorossi hanno comunque giocato una gara dignitosa sotto il profilo dell’impegno, ma condita da grandi difficoltà offensive, pure per merito degli avversari, e in cui molti protagonisti della truppa di Priftis non sono stati all’altezza. Prestazione positiva, complessivamente parlando, per Faye, Vitali, Barford e un buon Chillo. Sport.quotidiano.net - La Unohotels Reggio Emilia perde 79-66 a Brescia: troppi alti e bassi Leggi su Sport.quotidiano.net , 27 aprile 2025 – Al termine di una partita decisamente non bella, fatta per tre quarti di reciproci strappi, anche se a tenere in mano il pallino del match, alla fine dei conti, sono sempre stati gli avversari, l’Unahotels cade sul parquet della Germani.Partiti con l’handicap dell’assenza all’ultimo momento, causa attacco febbrile, di Faried, che contro una squadra solida e atletica comesarebbe servito come il panettone, anche per l’energia che mette in campo, i biancorossi hanno comunque giocato una gara dignitosa sotto il profilo dell’impegno, ma condita da grandi difficoltà offensive, pure per merito degli avversari, e in cui molti protagonisti della truppa di Priftis non sono stati all’altezza. Prestazione positiva, complessivamente parlando, per Faye, Vitali, Barford e un buon Chillo.

