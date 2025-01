Lettera43.it - Israele ha lanciato un’operazione militare su larga scala a Jenin, in Cisgiordania

Su indicazione del gabinetto politico-sicurezza, l’Idf, lo Shin Bet e la polizia dihanno avviatosu«per sconfiggere il terrorismo» nella città di, in. «Questo è un ulteriore passo verso il raggiungimento dell’obiettivo che ci siamo prefissati: rafforzare la sicurezza in Giudea e Samaria. Agiamo in modo sistematico e deciso contro l’asse iraniano ovunque esso estenda le sue mani: a Gaza, in Libano, in Siria, in Yemen, in Giudea e Samaria. E non finisce qui», ha dichiarato il premier israeliano Benyamin Netanyahu, spiegando che l’operazione è stata denominata ‘Muro di ferro’. Due palestinesi sarebbero rimasti uccisi e almeno altri 25 sono feriti nell’operazione, riferiscono fonti mediche locali.Prime Minister Benjamin Netanyahu:“On the directive of the Security Cabinet, the IDF, the ISA and the Israel Police have today begun an extensive and significant military operation to defeat terrorism in– ‘Iron Wall’.