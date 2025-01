Quotidiano.net - Insediamento Trump, l’economista Plummer: “Dazi e immigrazioni, Donald si muoverà subito”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 21 gennaio 2025 – L’dicome nuovo presidente degli Stati Uniti non ha tradito le attese. Lotta all’immigrazione, pacificazione dei conflitti in atto, politica economica esono alcuni dei principali punti dell’agenda rispetto ai qualinon si è nascosto dietro un dito. Quali saranno i suoi prossimi passi? Ne abbiamo parlato con Michael, professore di International Economics alla Johns Hopkins University. Professore, da dove partirà? “Una priorità è l’immigrazione e credo sarà coerente con i suoi annunci. Poi c’è la politica commerciale. L’argomentazione deiè stata forzata in campagna elettorale, credo che sarà meno aggressiva di quello che immaginiamo”. Una delle questioni più delicate riguarda l’ambiente. Cosa possiamo aspettarci su questo fronte? “si era ritirato dall’accordo di Parigi in cui Biden è poi rientrato.