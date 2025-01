Secoloditalia.it - Il senso di Elly per la realtà: Meloni parla con Costa di più Europa nella Nato, lei blatera di isolamento

Leggi su Secoloditalia.it

Il rafforzamento del ruolo dell’, la competitività dell’industria del settore, la «piena complementarietà delle iniziative e dei programmi Ue in ambito difesa» sono stati al centro di una telefonata intercorsa tra il presidente del Consiglio, Giorgia, e il presidente del Consiglio europeo, Antonio. I due leader hanno «condiviso l’importanza e l’urgenza di lavorare su nuovi e più efficaci strumenti comuni per sostenere gli ingenti investimenti necessari». Il colloquio, di cui ha dato conto una nota di Palazzo Chigi, si è svolto in vista del Vertice informale del prossimo 3 febbraio sulla difesa europea.Colloquio trasulla difesa europeaArriva, però, anche in un momento in cui il tema della difesa europea e della necessità di nuovi equilibri all’interno dellaè amplificato dall’avvio della presidenza di Donald Trump.