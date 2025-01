Sport.quotidiano.net - Il mister giallonero. Sahin: "Ho fiducia. Non cerco scuse». Ultimi tagliandi oggi in vendita

"Non mi sento abbandonato dai giocatori e non". Cerca punti qualificazione Nuri, allenatore di un Borussia (arrivato al Marconi con aereo) da ‘Sprofondo rosso’ in Bundesliga, ma a cui la classifica della Champions assegna perfino la possibilità di entrare tra le prime otto.questa chance dovrà giocarsela in un Dall’Ara che questa notte non è detto che esponga il cartello del tutto esaurito. Dopo che la Uefa ha restituito una corposa fetta di biglietti che era stata loro riservata dal club rossoblù Casteldebole ha messo inqueie fino a ieri sera alcune centinaia (quasi tutti biglietti di tribuna) non avevano ancora trovato un padrone.invece confida che il Borussia, nonostante i ripetuti scivoloni che hanno messo a rischio la sua panchina, sia ancora padrone del proprio destino.