Top-games.it - I Peggiori Flop dei Videogiochi della storia: Un Viaggio nel Disastro

Leggi su Top-games.it

Benvenuti in unavventuroso nel mondo deidei, dove scopriremo il peggio che abbiano mai osato pubblicare sul mercato. Da promesse non mantenute a disastri di programmazione, questi giochi hanno lasciato i giocatori delusi e spesso desiderosi di recuperare il tempo perso.Preparatevi a scoprire quali sono stati i veri e propri fallimenti che hanno scosso l’industria videoludica. La parola chiave di oggi? “dei”. Mettetevi comodi e preparatevi a essere scioccati!Undei, storico è E.T. the Extra-Terrestrial del 1982Cominciamo con un classico tra idei: E.T. the Extra-Terrestrial. Basato sull’iconico film di Steven Spielberg, questo gioco per Atari 2600 avrebbe dovuto essere un grande successo. Purtroppo, a causa di una programmazione affrettata e di una qualità inferiore, il gioco si rivelò inutilizzabile.