Ilgiorno.it - I Duran Duran agli I-Days a Milano: in Italia 40 anni dopo la prima leggendaria esibizione a Sanremo 1985

, 21 gennaio 2025 – A 40dalla lorostoricanel Bel Paese, nelal Festival dicon "The Wild Boys", larock band britcatorna ine il 20 giugno saràI-2025 all'Ippodromo Snai San Siro. Nati a Birmingham nel 1978, i- guidati da Simon Le Bon, affiancato dal tastierista Nick Rhodes, dal bassista John Taylor e dal batterista Roger Taylor -decenni di carriera sono ancora all'avanguardia e affascinano il pubblico di tutto il mondo con la loro creatività ed energia senza pari. Inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2022, ihanno venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondote una carriera di quattro decenni. Con 18 singoli in classifica negli Stati Uniti, 21 successi nella Top 20 del Regno Unito e ripetuti successi nelle classifichene, tra cui il loro ultimo album in studio, la band si è affermata come uno dei gruppi più influenti e duraturi nella storia della musica.