Gatto resta incastrato nel vano motore di un’auto i Vigili del Fuoco lavorano ore per liberarlo | la foto dell’operazione di salvataggio

È rimastoneldi, fortunatamente, parcheggiata. Solo, triste, forse anche disorientato e al buio. Dalla strada, i teneri miagolii di unin difficoltà avranno attirato l’attenzione di qualcuno che si è reso conto dell’emergenza ed ha chiamato i soccorsi. Solo così, quelè riuscito ad essere liberato, sano e salvo.È successo ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, dove un felino è rimastoper diverse ore neldell’automobile del suo proprietario. Per fortuna, qualche passante si è accorto che quegli strani rumori provenienti dalla vettura erano i miagolii di unmolto spaventato.Quindi ha chiamato idel, che in pochi minuti si sono dotati delle varie attrezzature del caso e hanno dato il via all’operazione di