Frode fiscale, maxi sequestro da 127 milioni di euro. Il blitz tra le province di Pisa e Napoli

, 21 gennaio 2025 – Unaoperazione della Guardia di finanza di, in esecuzione di un decreto dipreventivo “monstre” firmato dal Gip disu richiesta della Procura partenopea, che si spiega bene con i numeri: 127e 122miladi profitti illeciti, stessa cifra del decreto dipreventivo finalizzato alla confisca di beni mobili e immobili, 51 società e 54 indagati, 46didi imposte non pagate nel periodo 2019-2021, riciclaggio e autoriciclaggio di ben 81di, ben 200 finanzieri messi in campo. Al centro dell’operazione c’è una enorme e complessafinita nel mirino delle Fiamme Gialle dal 2020, che ritengono di aver ricostruito il quadro di un’associazione a delinquere che aveva messo in piedi l’articolato sistema di “società cartiere”, cioè società fittizie riconducibili a “titolari” die Caserta ma che servivano solo a emettere fatture per operazioni inesistenti nei confronti di “società clienti”, localizzate in Toscana, Campania, Marche e Veneto, nei settori della pelletteria e delle calzature, così da garantire alle stesse un’indebita detrazione Iva, la contabilizzazione di un costo indeducibile e ottenere conseguentemente una cospicua provvista di denaro in contanti, somme sottratta alle casse delle società.