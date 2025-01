Top-games.it - Elden Ring c’è un NPC creato grazie ai giocatori

Inc’è un NPCa noi, i. Forse ti stupirà ma uno degli NPC che vediamo da parecchi giochi di From Software è statosolamentead un giocatore.c’è un NPC natoa noiForse ti sarai accorto, se hai giocato o giochi ancora ai Souls che alcuni personaggi sono ricorrenti da un titolo all’altro. Escludiamo Patches, che non si sa come, riesce a viaggiare nel tempo. Quando iniziamo una nuova avventura in un Souls, spesso davanti ci troviamo il solito Cavaliere stufo di fare il suo lavoro, cinico, antipatico, ma ricco di informazioni.Un altra figura presente in praticamente tutti i Souls è la Vergine, la Maiden, colei che ci permette di salire di livello tramite i suoi poteri. La stessa situazione avviene anche con gli Invasori, ad esempio troviamo il classico cavaliere con l‘armatura di spine, gli invasori con un enorme cappello, solitamente fatto di fasce, che c’invadono quasi in ogni titolo della saga.