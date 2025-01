Ilgiorno.it - David Lynch, rassegna di nove film alla Cineteca Milano Arlecchino: il programma

, 21 gennaio 2025 – Larende omaggio al grande regista, scomparso il 15 gennaio a Los Angeles, all’età di 78 anni, lasciando un grande vuoto in tutti gli appassionati di cinema. “Esterno notte.” è il titolo dellache partirà dal 31 gennaio e durerà fino al 17 febbraio (ma può essere che si vada anche oltre questa data con le repliche). Si tratta di una vera e propria retrospettiva perché, eccezion fatta per ‘Fuoco cammina con me’ (1992), al cinemasarà proposta tutta la sua non copiosissima – ma unica - produzione cinematografica in: ‘Eraserhead - La mente che cancella’ (1977), ‘Elephant Man’ (1980), ‘Dune’ (1984), ‘Velluto blu’ (1986), ‘Cuore selvaggio’ (1990), ‘Strade perdute’ (1996), ‘Una storia vera’ (1999), ‘Mulholland Drive’ (2001) e ‘Inland Empire’ (ultimodel 2006).