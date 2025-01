Terzotemponapoli.com - Danilo, niente Napoli: ha scelto il Flamengo per motivi familiari

Leggi su Terzotemponapoli.com

Sembrava tutto pronto per l’approdo adi, calciatore che dopo la sfida che andrà in scena sabato al Maradona tra gli azzurri e la Juventus si svincolerà dai bianconeri, invece c’è un clamoroso ribaltone dell’ultim’ora. Stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, è infatti tramontata la pista che portava al difensore classe 1991.ha quindidi tornare in BrasileIn particolare ha deciso di tornare al, per. L’ex Manchester City e Porto non resterà dunque in Italia e lascerà l’Europa dopo ben 13 anni.Relevo –non si è mai promesso al: tornerà in Brasileper, difensore ed ex capitano della Juventus. La scelta del brasiliano è stata quella di tornare in Brasile per.Lo conferma anche Matteo MorettoIl giornalista ed esperto di mercato di Relevo, che su X scrive: “non si è mai promesso ale aveva bisogno di tempo per scegliere con calma la prossima destinazione.