Chiurlottello e pappagalli: quando uno non vale uno per la biodiversità romana

AGI - L'estinzione dele l'invasione dei: a Roma negli ultimi tempi si è trasformato il panorama ornitologico, ma dietro un apparente trionfo disi potrebbero celare gravi insidie per la sopravvivenza delle specie autoctone. Tutti si sono accorti dello schiamazzo dei parrocchetti dal collare e dei parrocchetti monaci nei parchi e nei viali alberati della Capitale ma in pochi hanno notato la scomparsa del 'ciarlottello', come era soprannominato il chiurlo dal becco sottile, un tempo assiduo frequentatore della Città Eterna. "Nello storytelling presente le nostre città sprizzano", osserva il conservazionista Spartaco Gippoliti dell'Associazione Italiana Wilderness (AIW) in un'intervista all'AGI, "forse non abbiamo mai avuto tante specie animali nelle nostre città, e comunque mai tanto vaste, ma il problema della tutela dellaè che non vince chi ha più specie, ma chi ha quelle 'giuste'".