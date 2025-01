Nerdpool.it - Charlie Cox ecco quale incredibile personaggio DC vorrebbe interpretare nel DCU di James Gunn

Cox, noto per il ruolo di Daredevil, tornerà presto a vestire i panni di Matt Murdock in Daredevil: Born Again, il cui debutto è previsto su Disney+ il prossimo 4 marzo. Durante un recente panel al FAN EXPO di San Francisco 2024, l’attore ha rivelatoDC gli piacerebbe, nel caso non fosse stato impegnato nel Marvel Cinematic Universe.Il sogno diil JokerNel corso del panel, Cox ha ammesso che ildi Joker, iconico nemico di Batman, sarebbe un ruolo che gli piacerebbe esplorare. Tuttavia, l’attore ha sottolineato il peso di confrontarsi con le interpretazioni passate:“Non vorrei affrontarlo pensando agli attori che lo hanno interpretato in passato, perché sono stati tutti brillanti. Ma il Joker potrebbe essere molto divertente.