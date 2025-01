Laspunta.it - Castelli Romani, crisi idrica. Il Comitato Protezione Boschi “La conferenza Aubac fa acqua da tutte le parti”

Ilper ladeidei Colli Albani esprime forti perplessità sui contenuti esposti durante lastampa promossa lo scorso 10 dicembre dall’(Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale) e invita la popolazione a tenere alta l’attenzione sulla gestione delle risorse idriche nei.Le principali criticitàNonostante l’emergenzasia nota da decenni, le dichiarazioni dell’e degli enti coinvolti non offrono soluzioni concrete, poiché viene affermato da loro stessi che “la domanda dicrescerà e diminuirà la sua offerta“, non sappiamo in base a quali dati, e si evidenziano quindi contraddizioni preoccupanti:Cementificazione e impermeabilizzazione del suolo: l’ha ribadito il ruolo dei suoi Piani d’Assetto Idrogeologico (PAI) che sovraintendono i Piani Regolatori dei comuni, ma non sono stati adottati provvedimenti efficaci per bloccare la cementificazione nei 17 comuni castellani, e ciò ha portato a un consumo idrico insostenibile.